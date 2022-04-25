Общество

В Псковской области ставшие инвалидами участники спецоперации будут получать компенсацию

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов приняли законопроект, предусматривающий предоставление ежемесячных и единовременных компенсационных выплат гражданам, ставшим инвалидами в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что это за мера поддержки?» - уточнил депутат Олег Брячак.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила, что документ вносит изменения в областной закон «О дополнительных мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах».

В настоящее время размер ежемесячных компенсационных выплат в возмещение вреда здоровью инвалидам I, II и III групп вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в Чеченской Республике, в Республике Северная Осетия - Алания и Республике Ингушетия, на территориях государств Закавказья, в Приднестровском регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан, в период ведения боевых действий в Афганистане, составляет 624 рубля, напомнила она.

Проектом закона предлагается увеличить размер ежемесячных компенсационных выплат:

- инвалидам I группы инвалидности - до 1248 рублей;

- инвалидам II группы инвалидности - до 874 рублей.

Также с целью единообразного изложения размеров ежемесячных и единовременных компенсационных выплат проект закона предусматривает исключение понятия «базовой суммы для выплаты пособий, стипендий и других обязательных социальных выплат» и определяет размеры единовременных компенсационных выплат в конкретных денежных суммах:

- инвалидам I группы инвалидности - 20 000 рублей;

- инвалидам II группы инвалидности - 14 000 рублей;

- инвалидам III группы инвалидности - 10 000 рублей.

Кроме того, предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законом области №29-ОЗ предлагается распространить на проживающих в Псковской области инвалидов вследствие военной травмы, полученной в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

По состоянию на 1 января 2022 года в Псковской области насчитывается 85 получателей таких выплат. На финансирование выплат в бюджете региона предусматривается 615 тысяч рублей.

В случае увеличения размеров ежемесячных компенсационных выплат, с учетом дифференциации в зависимости от группы инвалидности, получать такие выплаты в увеличенном размере будет 31 человек, на ежемесячные компенсационные выплаты будет дополнительно выделено из средств областного бюджета 73,9 тыс. рублей.

«На ваш взгляд, это серьезная мера поддержки?» - спросил Олег Брячак.

Ольга Евстигнеева отметила, что ранее такой поддержки вообще не было.

«Планируется ли пересмотр этой символической платы? 100 рублей — это унижение», - заметил Олег Брячак. Его поддержал депутат-яблочник Артур Гайдук.

«Думаю, будет проводится ежегодная индексация. Если будет возможность, будем вносить изменения в закон (для увеличения выплат — ред.)», - ответила Ольга Евстигнеева.

Спикер регионального парламента Александр Котов обратил внимание, что это не единственный закон о поддержке участников боевых действий. «Это наша региональная часть. Есть еще федеральный уровень», - сказал он.

Вице-спикер Армен Мнацаканян в свою очередь отметил, что это не символично, а реальная поддержка, учитывая выплаты по линии Минобороны.

«В любом случае это лучше, чем ничего. Со своей стороны проголосую. Но таких мизерных мер поддержи быть не должно», - добавил Олег Брячак.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.