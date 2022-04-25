Общество

Мировому судье в Псковском районе продлили срок полномочий

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов назначили Наталью Чечурову на должность мирового судьи судебного участка №37 в Псковском районе. Вопрос рассмотрен на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Чечурова имеет два высших образования, в 2005 году окончила ПсковГУ, в 2009-м — Академию права и управления, Имеет 12 летний стаж работы по юридической профессии, 2 года 8 месяцев работает в должности мирового судьи 37 участка. Ранее работала в аппарате Псковского городского суда.

Наталью Чечурову назначили на должность мирового судьи без ограничения срока полномочий. Ее кандидатуру поддержали единогласно.

«Желаем вам успешной работы и справедливого правосудия», - обратился к ней спикер регионального парламента Александр Котов.