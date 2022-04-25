Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о бюджете Пскова
Праздник весны и труда
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Найти Вороний камень
«Моя История» за рамками стандартов
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
петухам здесь не место
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
 
 
 
ещё Общество 25.04.2022 15:270 Заморозки ожидаются на майских праздниках в Псковской области 28.04.2022 18:230 Михаил Ведерников поздравил сотрудников cкорой помощи с профессиональным праздником 28.04.2022 18:080 В Пскове прошла конференция «Будущее сферы охраны труда» 28.04.2022 17:430 Сотрудники администрации города Пскова вышли на субботник 28.04.2022 16:580 В Госдуму внесены поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий 28.04.2022 16:570 Мировому судье в Псковском районе продлили срок полномочий
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:516 Власти России планируют повысить МРОТ 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 25.04.2022 10:464 Перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове временно перекроют 25.04.2022 15:240 Жителя Мариуполя задержали за попытку подкупить псковского таможенника
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мировому судье в Псковском районе продлили срок полномочий

28.04.2022 16:57|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов назначили Наталью Чечурову на должность мирового судьи судебного участка №37 в Псковском районе. Вопрос рассмотрен на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Чечурова имеет два высших образования, в 2005 году окончила ПсковГУ, в 2009-м — Академию права и управления, Имеет 12 летний стаж работы по юридической профессии, 2 года 8 месяцев работает в должности мирового судьи 37 участка. Ранее работала в аппарате Псковского городского суда.

Наталью Чечурову назначили на должность мирового судьи без ограничения срока полномочий. Ее кандидатуру поддержали единогласно.

«Желаем вам успешной работы и справедливого правосудия», - обратился к ней спикер регионального парламента Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 325 человек
28.04.2022, 18:230 Михаил Ведерников поздравил сотрудников cкорой помощи с профессиональным праздником 28.04.2022, 18:080 В Пскове прошла конференция «Будущее сферы охраны труда» 28.04.2022, 17:500 Александр Братчиков о бюджете и работе УФАС 28.04.2022, 17:430 Сотрудники администрации города Пскова вышли на субботник
28.04.2022, 17:310 Псковская спортсменка выступила на всероссийских соревнованиях по кроссу 28.04.2022, 17:210 Новая политическая реальность. Первые выборы 28.04.2022, 17:190 Николай Носков выйдет на сцену Зеленого театра 16 июня 28.04.2022, 17:182 Александр Котов не считает работу УФАС удовлетворительной
28.04.2022, 17:010 Особый порядок созыва внеочередных сессий закрепили в регламенте областного Собрания 28.04.2022, 16:580 В Госдуму внесены поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий 28.04.2022, 16:570 Мировому судье в Псковском районе продлили срок полномочий 28.04.2022, 16:550 Почти 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области
28.04.2022, 16:460 Инициативу о разграничении полномочий по тушению пожаров одобрили псковские депутаты 28.04.2022, 16:410 Выживать в дикой природе научат волонтеров в Полистовском заповеднике 28.04.2022, 16:350 Псковские депутаты оценили идею о корректировке федерального закона о гражданстве 28.04.2022, 16:200 В Пскове мемориалы с Вечным огнем приводят в порядок к 9 Мая
28.04.2022, 16:130 В Псковской области поддержали нововведения в закон о персональных данных 28.04.2022, 16:100 Сбер начал предварительный прием заявок на ипотеку по сниженной ставке 28.04.2022, 16:080 Александр Котов призвал Псковское УФАС действовать неординарно и оперативно 28.04.2022, 15:540 Гражданин Нигерии отправился к друзьям в Уфу без визы и попал под суд в Невеле
28.04.2022, 15:520 В Пскове одобрили инициативу о бесплатном проезде детей в пригородных поездах 28.04.2022, 15:460 Вопрос вооруженной охраны школ рассмотрели в областном Собрании 28.04.2022, 15:410 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Учат в школе… 28.04.2022, 15:390 Региональный парламент утвердил границы объединенной зоны охраны Великих Лук
28.04.2022, 15:370 Почти 9 лет проведет в колонии пскович за сбыт наркотиков 28.04.2022, 15:351 Псковские омбудсмены сообщили о снижении числа обращений в 2021 году 28.04.2022, 15:180 Дороги и тротуары на шести улицах обновят в Великих Луках 28.04.2022, 15:161 Александр Котов: Резервирование 700 млн рублей в бюджете региона – «подушка безопасности»
28.04.2022, 15:120 Театральные критики о псковском «Дяде Ване»: Хроники выходных в садовом товариществе 28.04.2022, 15:090 Депутаты заявили о необходимости более оперативной работы Псковского УФАС 28.04.2022, 14:550 В Псковской области законодательно закрепили возможность проведения электронного голосования на выборах 28.04.2022, 14:460 Компенсировать расходы могут организации, покупавшие товары по завышенной цене
28.04.2022, 14:360 Уточнен размер арендной платы за использование земельных участков в Псковской области 28.04.2022, 14:290 VK покупает «Яндекс.Новости» и «Дзен» 28.04.2022, 14:270 Стратегия Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта 28.04.2022, 14:250 В Псковской области ставшие инвалидами участники спецоперации будут получать компенсацию
28.04.2022, 14:150 Стартапы в личном подсобном хозяйстве получат господдержку 28.04.2022, 14:140 В УФАС прокомментировали ожидаемый дефицит продуктов первой необходимости 28.04.2022, 14:100 «Три мудреца»: нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации? ВИДЕО 28.04.2022, 14:020 В областном законе прописали новые направления господдержки сельского хозяйства
28.04.2022, 13:550 Десятерых россиян незаконно прописала жительница Псковского района 28.04.2022, 13:543 В областном Собрании не поддержали идею государственного регулирования цен 28.04.2022, 13:530 Четыре бутылки спиртного пытались украсть из магазина псковичи 28.04.2022, 13:520 Псковскому УФАС указали на рост цен на металлоконструкции
28.04.2022, 13:500 Более чем на два миллиона рублей обогатились мошенники за счет псковичей 28.04.2022, 13:370 Андрей Маковский о контроле за ростом цен: Было ощущение, что Псковское УФАС отсиживалось 28.04.2022, 13:2513 В Псковской области администрацию переименуют в правительство 28.04.2022, 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим
28.04.2022, 13:150 Псковичи рассказали, как они относятся к идее исполнения гимна в школах 28.04.2022, 13:100 Псковское УФАС усилит контроль за ценами на песок и щебень 28.04.2022, 13:090 Утверждены первые в этом году поправки в бюджет Псковской области 28.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
28.04.2022, 13:023 Цены на некоторые лекарства в Псковской области выросли до 200% 28.04.2022, 13:000 Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику  28.04.2022, 12:561 Две компании в Пскове попались на повышении цен на бытовую технику 28.04.2022, 12:500 «Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. ВИДЕО
28.04.2022, 12:430 Ольга Милонаец: Мы практически готовы к возбуждению дел против некоторых райпо 28.04.2022, 12:360 Послевоенное восстановление мемориальных парков обсуждают в Михайловском 28.04.2022, 12:333 Петр Алексеенко поднял вопрос о продаже товаров по цене производителя 28.04.2022, 12:300 В Псковское области ветераны получили выплаты ко Дню Победы
28.04.2022, 12:260 В УФАС обозначили размер штрафа для строительного гипермаркета в Пскове 28.04.2022, 12:160 Юлия Пожидаева, Наталья Юрченко и Андрей Тарасов выдвинулись на праймериз ЕР 28.04.2022, 12:140 «Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации? 28.04.2022, 12:124 «Леруа Мерлен» в Пскове грозит штраф за превышение цен на стройтовары
28.04.2022, 12:070 Выставка творчества мастеров с ограниченными возможностями здоровья открылась в Пскове 28.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 28.04.2022, 12:021 Ольга Милонаец о повышении цен в торговых сетях: Мы изучим каждую копейку 28.04.2022, 11:580 «Сургутнефтегазбанк» дарит скидку на все кредитные продукты
28.04.2022, 11:550 Ольга Милонаец объяснила, какие ИП подпадают под контроль антимонопольщиков 28.04.2022, 11:510 Более 100 псковичей посетили выставку «Без срока давности» в Музее истории народного образования 28.04.2022, 11:480 Артур Гайдук призвал депутатов проконтролировать цены в автолавках 28.04.2022, 11:430 В областном Собрании рассказали, с какими трудностями столкнулось сельское хозяйство
28.04.2022, 11:350 Догазификацию обсудили представили «Газпрома» и губернатор Псковской области 28.04.2022, 11:340 Портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 2 трлн рублей 28.04.2022, 11:310 Андрей Маковский: Западные страны используют санкции как оружие против экономики России 28.04.2022, 11:250 Под Красногородском водитель мопеда врезался в поваленное дерево. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru