Общество

Пожилым псковичам рассказали, как не стать жертвой мошенников

Эксперты Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» в рамках проекта «Вместе против мошенников» провели профилактическую беседу в ветеранской организации «Бывшие малолетние узники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении «Ассоциации юристов России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России»

«Беседа была направлена на снижение уровня склонности человека стать жертвой преступления. В начале встречи юристы провели тестирование, которое показало, что многие из присутствующих склонны доверять непроверенной информации. Затем юристы вместе с группой обсуждали различные случаи из жизни участников, вместе вырабатывали рецепты противодействия мошенникам. Как оказалось, практически все участники встречи сталкивались с мошенниками, многие делились своими личными историями. Все вместе вырабатывали методы противодействия, обсуждали, как нужно проверять информацию, вырабатывали алгоритмы поведения в случае навязчивых звонков», - поделились юристы.

Руководитель проекта Неля Лебедева также рассказала о платформе мошеловка.рф, разработанной Общероссийским народным фронтом. Она отметила, что любой человек может занести в эту базу случаи мошенничества, с которыми он столкнулся. Помощь в этом предлагает и Ассоциация юристов: сообщить о фактах мошенничества можно по телефону +7 953 235 6767, и студенты-волонтеры сами отправят в базу информацию.

В заключение встречи ветераны получили в подарок магниты с напоминаниями о правилах безопасного поведения. «Пожилые люди были очень рады таким подаркам и говорили о том, что обязательно запишут туда полезные телефоны, чтобы советоваться в случае необходимости», - добавили юристы.

Напомним, что проект «Вместе против мошенников» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.