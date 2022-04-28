Общество

Наполнение рамочного закона о молодежной политике обсудили участники круглого стола в Пскове

Предложения по совершенствованию федерального закона «О молодежной политике» обсудили члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов с представителями органов власти и общественных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Надеюсь, такая совместная выработка инициатив и идей, которые касаются молодежи, станет хорошей традицией, - открыл обсуждение в формате круглого стола куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Собрания депутатов Виктор Остренко. - Сегодня мы обсуждаем Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации, а следующая встреча может быть посвящена отдельно взятым темам, которые, например, будут касаться трудоустройства молодёжи, и мы расширим наш круг участников для более высокой экспертности».

Депутат назвал принятие обсуждаемого нормативного правового акта историческим шагом в эволюции молодежной политики в России – прежде единый подход в понимании того, как она должна реализовываться в современных условиях, фактически отсутствовал.

Координатор молодежных парламентов Северо-Запада Юлия Лысова отметила, что подобное обсуждение закона проходит сейчас по всей стране. «Многие молодые люди и организации уже разместили свои идеи на онлайн-платформе Россиямолодым.рф. Мы тоже не должны оставаться в стороне», - обратилась к коллегам советник заместителя председателя Собрания.

По общему мнению участников дискуссии, одного лишь факта принятия рамочного закона недостаточно, чтобы что-то существенно изменить в жизни молодых людей – документ необходимо наполнить конкретным практическим содержанием.

Одно из предложений касалось трудоустройства молодежи – работодатели неохотно берут начинающих специалистов без опыта, бюрократические барьеры осложняют найм 14-16-летних несовершеннолетних, отсутствует институт наставничества, а институт профориентации недостаточно эффективен. По мнению участников круглого стола, гарантии в сфере труда и занятости молодежи, а также нормы о содействии трудоустройству молодых граждан должны быть выделены в законе отдельным блоком.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Молодежного парламента Дарья Агзамова подняла вопрос о деятельности молодежного самоуправления и необходимости её дополнительной регламентации. «Сегодня в Российской Федерации молодёжные самоуправления стали полноправными участниками реализации государственной молодежной политики, во многом это обусловлено развитием молодежного парламентаризма, а также студенческого самоуправления», - отметила член Молодежного парламента.

Участники «круглого стола» высказались за поддержку молодежного предпринимательства на законодательном уровне и предложили отразить в федеральном законе возможность выделения грантов и субсидий для бизнес-образований молодых людей.

Юлия Лысова обратила внимание на проблемы реализации законодательства в вопросе участия семей в программе «Молодая семья». Супруги, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в возрасте до 35, ожидая получения субсидии, могут «перерасти» установленный возрастной ценз, и лишиться законного права на получение выплаты.

Ряд предложений озвучила заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой. В частности, речь шла о поддержке молодежных неформальных объединений и законодательном регулировании мониторинга социальных сетей, направленного на выявление деструктивного контента.

Подводя итоги круглого стола, Виктор Остренко отметил, что все поступившие предложения будут обработаны и направлены в профильный комитет Государственной Думы РФ.