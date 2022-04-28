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Общество

В Пскове росгвардейцы привели в порядок территорию братского захоронения

29.04.2022 10:14|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы привели в порядок территорию у монумента, установленного на братском захоронении погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» благоустроили территорию у монумента на улице Железнодорожной.

На этом месте в июле 1941 года немецко-фашистские захватчики устроили концлагерь. За время его существования нацисты убили более 50 тысяч советских граждан.

В 1966 году на месте братского захоронения был установлен монумент, на котором выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941-1945 гг. Здесь захоронены более 50 тысяч советских граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов в годы Великой Отечественной войны».

Источник: Псковская Лента Новостей
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