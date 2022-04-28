Общество

Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы

Почта России доставит ветеранам поздравления президента РФ с 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

По традиции почта доставит около 614 000 поздравлений почетным адресатам по всей стране.

«Наши сотрудники приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам», – рассказали в управлении.

Если получателя не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении, говорится в сообщении.