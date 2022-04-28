Общество

Благодарности Собрания вручил сотрудникам службы скорой помощи Игорь Дитрих

Вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих поздравил сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат отметил, что День работников скорой медицинской помощи только недавно обрел официальный статус – праздник был установлен постановлением правительства РФ в 2020 году.

«Справедливо, что у вас появился отдельный праздник. Низкий вам поклон за работу – и в каждый день, и в ковидное время. Вы всегда первыми приходите на помощь людям, первыми сталкиваетесь с болью, с кровью, со смертью», - обратился к сотрудникам областной службы скорой помощи Игорь Дитрих, поблагодарил фельдшеров, диспетчеров, водителей за выдержку и профессионализм и вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Наградой законодательного органа отмечены сотрудники постов скорой помощи Локнянского, Опочецкого, Невельского, Гдовского районов и станции в Пскове.

Напомним, областная служба скорой медицинской помощи состоит из 31 подразделения: станции в Пскове, подстанции в Великих Луках и 29 постов в районах. На сегодняшний день в службе скорой помощи трудится около 900 человек, из них более 800 специалистов – непосредственно в выездных бригадах. Ежедневно бригады обслуживают порядка 600 вызовов, за прошедший год – 240 тысяч вызовов.