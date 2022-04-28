Общество

Два образовательных учреждения в Великих Луках обязали установить ограждение

Великолукский городской суд рассмотрел два дела о нарушении законодательства в сфере противодействия терроризму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура установила, что в Педагогическом лицее и Центре образования отсутствует ограждение по периметру территории.

В августе прошлого года зампрокурора вынес предписания, в которых учреждениям предлагалось в течение месяца устранить выявленные нарушения. Однако они устранены не были, отмечается в сообщении.

«Сложившаяся ситуация нарушает права обучающихся и работников образовательного учреждения на защиту их жизни и здоровья при чрезвычайных ситуациях», – пояснили в пресс-службе.

Суд удовлетворил оба исковых заявления. На городскую администрацию города возложена обязанность до 1 сентября 2022 года обеспечить установку ограждений.

Педагогический лицей и Центр образования должны также до 1 сентября устранить нарушения требований законодательства и установить ограждение.