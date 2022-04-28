Общество

Ресторан «Инжир» в Пскове отмечает 6-й день рождения

Ресторан «Инжир» в Пскове отмечает 6-й день рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане.

В честь праздника ресторан устраивает ужин, который «будет наполнен изысками от шеф-повара ресторана».

«Гости смогут попробовать эксклюзивные закуски, салаты и горячие блюда. Не обойдется этот вечер и без праздничного торта! Поздравить любимый ресторан придут известные творческие личности и коллективы нашего города, которые радуют гостей своим творчеством на сцене "Инжира" уже не первый год!» - отметили в ресторане.

Начало ужина в 19.00.

Узнать о наличии свободных мест можно по телефону +7 (911) 396-64-45.