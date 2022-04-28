Общество

Псковская инспекция труда напомнила о начале четырехдневных майских выходных

В связи с празднованием Первомая псковичи будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая включительно, с субботы по вторник. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Пятница, 29 апреля, не является предпраздничным сокращенным днем.

Согласно календарю, далее, после праздников, идет короткая рабочая неделя, только три дня: 4, 5 и 6 мая – со среды по пятницу.

Затем последуют четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня Победы. Псковичи будут отдыхать с 7 по 10 мая включительно, с субботы по вторник. Пятница 6 мая не будет сокращенным предпраздничным днем.

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«Майские каникулы» увеличены за счет переноса дня отдыха с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая, переноса выходных дней с 1 января на 3 мая и со 2 января на 10 мая, пояснили специалисты.

Следующие длинные выходные будут в июне. В связи с празднованием Дня России жители области будут отдыхать три дня: с субботы 11 июня по понедельник 13 июня. 13 июня будет выходным из-за переноса дня отдыха с воскресенья 12 июня.