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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Борисом Елкиным

29.04.2022 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Периодически по пятницам ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы будут устраивать чайные посиделки и приглашать в студию известных персон - политиков и музыкантов, общественников и поэтов, власть и оппозицию.

А разговаривать они будут вовсе не о политике с экономикой и не о митингах с нацпроектами (все это и так регулярно обсуждается в студии ПЛН FM). Это будет разговор по душам, который позволит радиослушателям получше узнать известных личностей региона — не как профессионалов в своей сфере, а как обычных людей, которые тоже ходят по магазинам, готовят себе завтрак, отводят детей в детский сад и у которых тоже случаются проблемы.

Первый гость, который придет на «Чай втроем» - глава администрации города Пскова Борис Елкин. Многие знают, что это человек из команды губернатора, который до прихода на пост сити-менеджера Пскова успешно руководил областным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Но мало кто знает, who is mr. Елкин как человек. Какие он бутерброды любит, как учился в школе, о чем мечтает, чего боится, какие фильмы смотрит — попробуем узнать об этом и многом другом.

Теги: #ПЛН FM #чай втроем
Источник: Псковская Лента Новостей
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