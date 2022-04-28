Общество

«Чай втроем»: Who is Mr. Елкин? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 апреля.

Периодически по пятницам ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы будут устраивать чайные посиделки и приглашать в студию известных персон - политиков и музыкантов, общественников и поэтов, власть и оппозицию.

А разговаривать они будут вовсе не о политике с экономикой и не о митингах с нацпроектами (все это и так регулярно обсуждается в студии ПЛН FM). Это будет разговор по душам, который позволит радиослушателям получше узнать известных личностей региона — не как профессионалов в своей сфере, а как обычных людей, которые тоже ходят по магазинам, готовят себе завтрак, отводят детей в детский сад и у которых тоже случаются проблемы.

Первым гостем, который пришел на «Чай втроем», стал глава администрации города Пскова Борис Елкин. Многие знают, что это человек из команды губернатора, который до прихода на пост сити-менеджера Пскова успешно руководил областным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Но мало кто знает, who is mr. Елкин как человек. Какие он бутерброды любит, как учился в школе, о чем мечтает, чего боится, какие фильмы смотрит — попробовали узнать об этом и многом другом.