Общество

Борис Елкин рассказал о встрече с шаровой молнией

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о встрече с шаровой молнией.

«С грозой столько приключений было... Особенно, когда молния бьет в соседнее дерево рядом с домом. Так себе "удовольствие"... Не очень приятно, когда дом подпрыгивает в этот момент», — поделился Борис Елкин.

«А вы шаровую молнию видели?» — поинтересовалась ведущая Татьяна Иванова.

«Да», — ответил Борис Елкин.

«Это страшно?» — уточнила Татьяна Иванова.

«Наверное, мурашки по коже идут в этот момент. А потом — как воспоминание: было и было. Я не то, что бы очень впечатлительный: первый раз увижу — эйфория будет, потом успокаиваюсь», — добавил сити-менеджер.

Напомним, шаровая молния — это природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено.