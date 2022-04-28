Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
«Моя История» за рамками стандартов
Денис Иванов о бюджете Пскова
Больше, чем друг картинки с выставки собак
«Истфакт» Найти Вороний камень
Праздник весны и труда
Новая политическая реальность
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 29.04.2022 22:260 Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили в Пскове 29.04.2022 21:291 Замначальника Псковского филиала академии ФСИН России покинула свой пост 29.04.2022 21:150 Определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс» 29.04.2022 20:500 Елки не только сажаю, но и дарю — псковский сити-менеджер 29.04.2022 20:310 Губернатор опубликовал фотографию памятного знака «Зарождение Знамени Победы»
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:517 Власти России планируют повысить МРОТ 24.04.2022 18:030 Вернувшихся со спецоперации росгвардейцев встретили в Пскове. ВИДЕО 22.04.2022 10:1012 Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова рассмотрят 26 апреля 22.04.2022 11:3311 Фотографии псковички в нижнем белье попали к школьному учителю ее дочери 29.04.2022 10:333 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили в Пскове

29.04.2022 22:26|ПсковКомментариев: 0

Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили на улице Железнодорожной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

В благоустройстве объекта культурного наследия федерального значения приняли участие депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова. Участники субботника покрасили памятник, убрали территорию вокруг него от мусора и веток, а также покрасили бордюры.

Активисты Псковского городского отделения партии Полад Исмаилов, Алексей Форш и Юрий Павлов при спонсорской поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Дениса Иванова заранее провели подготовительные работы по очистке поверхности памятника от старой краски и грунтовке этой поверхности.

После субботника волонтеры почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.

«В преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками в Псковской области проводится работа по благоустройству памятников, мемориалов и воинских захоронений. Волонтеры, активисты партии сразу откликнулись и приняли участие в этой акции по благоустройству объекта культурного наследия, братского захоронения 50 тысяч жертв фашистского режима. Важно помнить своих героев, свою историю, гордиться подвигами наших предков!» – отметила Алеся Михачева.

Теги: #Единая Россия #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 376 человек
29.04.2022, 22:260 Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили в Пскове 29.04.2022, 22:100 Первый показ лазерного шоу к 350-летию Петра I состоялся в Пскове. ФОТО 29.04.2022, 21:550 Школьников познакомили с традиционным псковским фольклором 29.04.2022, 21:470 Глава «Опоры России» оценил опыт Псковской области по регламентированию размещения НТО
29.04.2022, 21:291 Замначальника Псковского филиала академии ФСИН России покинула свой пост 29.04.2022, 21:150 Определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс» 29.04.2022, 20:500 Елки не только сажаю, но и дарю — псковский сити-менеджер 29.04.2022, 20:440 Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы
29.04.2022, 20:310 Губернатор опубликовал фотографию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» 29.04.2022, 20:240 Задействованные в праздничных мероприятиях дороги перекроют в Псковской области 9 мая 29.04.2022, 20:150 Псковский губернатор потребовал обеспечить безопасность жителей в период майских праздников 29.04.2022, 19:590 Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник
29.04.2022, 19:350 На «садово-парковой» конференции в Пушкинском заповеднике отметили помощь неравнодушных псковичей 29.04.2022, 19:250 «Дабришутинг»: Гордость, туалеты и предубеждения. ВИДЕО 29.04.2022, 19:180 Борис Елкин: Я крайне редко употребляю алкоголь 29.04.2022, 19:150 Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Васильевым пройдет 2 мая
29.04.2022, 19:014 Губернатор вместе с сотрудниками администрации области очистил от мусора Летний сад в Пскове 29.04.2022, 18:430 Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы 29.04.2022, 18:300 Борис Елкин процитировал стихи Пушкина в эфире программы «Чай втроем» 29.04.2022, 18:150 Стала известна афиша мероприятий ко Дню Победы в Великих Луках
29.04.2022, 17:590 Акция «Сказки в красках» стартовала в Пскове 29.04.2022, 17:580 Кто поможет подготовиться к свадебному торжеству, рассказали псковичам 29.04.2022, 17:550 Псков присоединился к всероссийскому автопробегу профсоюзов 29.04.2022, 17:430 Предприниматели включились в работу над концепцией экопространства в Корытовском лесопарке
29.04.2022, 17:360 Борис Елкин рассказал, при каких обстоятельствах ему оторвало фалангу пальца 29.04.2022, 17:260 Фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове 6-8 мая 29.04.2022, 17:230 Борис Елкин рассказал, что мечтал стать трактористом и дальнобойщиком 29.04.2022, 17:200 Движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове временно запретят
29.04.2022, 17:190 В псковские школы поступают звонки от неизвестных с требованием накрыть «поляну» для проверки из Москвы 29.04.2022, 17:070 Борис Елкин объяснил, почему он разбирает стену в кабинете 29.04.2022, 17:050 Медсестра осматривала псковичей вместо дерматовенеролога 29.04.2022, 16:530 Экс-главу Великолукского района осудили за злоупотребление полномочиями
29.04.2022, 16:511 В рубель: Стадия принятия и туристические фейки 29.04.2022, 16:270 Клиентские службы ПФР в Псковской области продолжат работу в майские праздники 29.04.2022, 16:211 Псковский омбудсмен выразил благодарность ПЛН 29.04.2022, 16:191 Борис Елкин перечислил любимые рестораны в Пскове
29.04.2022, 16:170 Псковичи откликнулись на лжеобъявление о продаже посудомоечной машины 29.04.2022, 16:070 Анатолий Васильев с честью выдерживал все испытания - Георгий Василевич 29.04.2022, 16:000 Почти 200 стихотворений отправили псковичи на конкурс ко Дню Победы 29.04.2022, 15:551 Назначен новый руководитель псковского УФСИН
29.04.2022, 15:471 Борис Елкин: С Еленой Полонской обедал всего один раз 29.04.2022, 15:411 Обладательница титула «Мисс Великие Луки - 2021» стала участницей титульной фотосессии 29.04.2022, 15:390 Еще одного псковича привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ 29.04.2022, 15:380 Владимира Колпакова назначили и. о. директора псковского планетария
29.04.2022, 15:353 Деловые и дружеские связи между с Цзинином обсудили в Пскове 29.04.2022, 15:273 Борис Елкин рассказал о встрече с шаровой молнией 29.04.2022, 15:250 Применять наборы Lego в работе с детьми научили псковских воспитателей 29.04.2022, 15:240 Немаркированные сигареты на 1,5 миллиона рублей изъяли псковские таможенники
29.04.2022, 15:201 Гордость, туалеты и предубеждения 29.04.2022, 15:200 Достижениям науки в годы войны посвятили круглый стол в Пскове 29.04.2022, 15:140 Сити-менеджер Пскова рассказал, когда он ругается матом 29.04.2022, 15:090 Сбербанк в СЗФО раскрыл эскроу-счета на 48 миллиардов рублей
29.04.2022, 15:000 День без осадков и до +12 градусов прогнозируют псковские синоптики 29.04.2022, 14:510 Аквапарк «Акваполис» отмечает шесть лет со дня открытия 29.04.2022, 14:360 Еще пять человек выдвинулись на праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму 29.04.2022, 14:340 Два образовательных учреждения в Великих Луках обязали установить ограждение
29.04.2022, 14:251 Борис Елкин заявил о готовности участвовать в конкурсе на пост главы Пскова 29.04.2022, 14:230 Пскович может лишиться свободы за использование поддельных водительских прав 29.04.2022, 14:080 Более 600 школьников побывают в «Михайловском» в рамках маршрута «Псков. Духовные истоки» 29.04.2022, 14:021 «Чай втроем»: Who is Mr. Елкин? ВИДЕО
29.04.2022, 13:590 Годовщину со дня образования пожарной охраны торжественно отметили в Пскове 29.04.2022, 13:540 Праздничный концерт «Музыка. Война и мир» пройдет в Пскове 29.04.2022, 13:510 Борис Елкин о своем детстве: Приключений на «пятую точку» никогда не искал 29.04.2022, 13:410 Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых
29.04.2022, 13:300 Георгиевские ленты вместе с гуманитарной помощью доставят на Донбасс 29.04.2022, 13:270 Дорожные работы пройдут на улице Карла Маркса в Пскове в выходные 29.04.2022, 13:244 Борис Елкин рассказал, как правильно писать его фамилию 29.04.2022, 13:210 Сбер добавит на покупки 2000 бонусных рублей к выплате на детей
29.04.2022, 13:190 Псковская инспекция труда напомнила о начале четырехдневных майских выходных 29.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Борисом Елкиным 29.04.2022, 12:470 «Хайпожоры»: Только и разговоров, что о ценах. ВИДЕО 29.04.2022, 12:460 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области
29.04.2022, 12:380 Ресторан «Инжир» в Пскове отмечает 6-й день рождения 29.04.2022, 12:220 Благодарности Собрания вручил сотрудникам службы скорой помощи Игорь Дитрих 29.04.2022, 12:200 Проблемы в сфере автоперевозок перечислили псковские бизнесмены 29.04.2022, 12:170 «Чай втроем»:  Who is Mr. Елкин? 
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru