Общество

Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили в Пскове

Братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков благоустроили на улице Железнодорожной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

В благоустройстве объекта культурного наследия федерального значения приняли участие депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова. Участники субботника покрасили памятник, убрали территорию вокруг него от мусора и веток, а также покрасили бордюры.

Активисты Псковского городского отделения партии Полад Исмаилов, Алексей Форш и Юрий Павлов при спонсорской поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Дениса Иванова заранее провели подготовительные работы по очистке поверхности памятника от старой краски и грунтовке этой поверхности.

После субботника волонтеры почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.

«В преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками в Псковской области проводится работа по благоустройству памятников, мемориалов и воинских захоронений. Волонтеры, активисты партии сразу откликнулись и приняли участие в этой акции по благоустройству объекта культурного наследия, братского захоронения 50 тысяч жертв фашистского режима. Важно помнить своих героев, свою историю, гордиться подвигами наших предков!» – отметила Алеся Михачева.