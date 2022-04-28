Общество

Псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны

Курсанты Псковского филиала академии ФСИН России и учащиеся средней школы № 17 города Пскова имени Валерия и Анатолия Молотковых привели в порядок памятные захоронения в Псковском районе, где в годы Великой Отечественной войны находилась территория салотопки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомственного учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Одно из захоронений – на месте салотопенного и кожевенного заводов в Псковском районе, где фашисты замучили и расстреляли 2 тысячи 500 мирных граждан. Курсанты вместе со школьниками привели его в порядок, а затем – памятник братьям Молотковым, который находится в этом же районе.

Возле памятника состоялся митинг. Собравшимся на нем курсантам и школьникам напомнили о маленьких героях большой войны, которые вступили в борьбу с оккупантами.

«Так, Анатолию Молоткову было 17 лет, а Валерию – 14. Два года ребята вели против фашистов диверсионную деятельность: портили узлы связи, автомашины, расклеивали листовки. 15 мая 1943 года Молотковых выследили. Почти месяц после ареста фашисты зверски мучили ребят, а потом расстреляли», — напомнили в Псковском филиале академии ФСИН России.

Участники митинга отметили, что подвиг юных патриотов не должен быть забыт, поэтому важно, чтобы у памятника героям Великой Отечественной войны всегда был порядок, который курсанты и школьники обязуются поддерживать.