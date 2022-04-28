Общество

Минздрав заявил о высоком риске роста заболеваемости коронавирусом в июне

В июне Минздрав России ожидает большой вероятности роста заболеваемости коронавирусом, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он призвал к ревакцинации, отметив снижение коллективного иммунитета. Михаил Мурашко сказал, что по прогнозам Минздрава существует высокий риск подъема заболеваемости в конце мая – июне.

При этом, по словам главы Минздрава, все основные объёмы плановой медпомощи в России планируется восстановить после 12 мая.

Как отмечает «МК», согласно статистике Минздрава, в настоящее время более 40 тысяч коек считаются «ковидными». По словам Мурашко, в настоящее время объемы плановой высокотехнологичной помощи уже фактически вернулись на доковидный уровень.