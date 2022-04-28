Общество

Назван победитель 9 сезона шоу «Голос. Дети»

В девятом сезоне музыкального телеконкурса «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования победила восьмилетняя Аделия Загребина из команды Егора Крида. За победительницу проголосовали 40,6% телезрителей. В качестве приза представители девочки получили 1 млн рублей, сообщает «Газета.Ру».

Загребина исполнила в суперфинале композицию «Мама» из репертуара Петра Елфимова. Вместе с ней за первенство боролись София Олареско из команды Басты с казачьей песней «Люба, Любушка» и подопечный Полины Гагариной Сагын Омирбайулы, исполнивший хит Филиппа Киркорова «Единственная моя». По итогу голосования Олареско набрала 32,2% голосов, заняв второе место, а Омирбайулы — третье с 27,2%.

Напомним, что победителем 8 сезона шоу стал Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы. В финале юный певец исполнил хит группы Queen «Who Wants To Live Forever», обогнав с небольшим отрывом дочь шансонье Сергея Трофимова.