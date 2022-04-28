Общество

Путин назначил выплаты ветеранам в Донбассе и на освобожденной территории

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны.

«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой народной республике, Луганской народной республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей», — говорится в тексте указа.

Как отмечает «Лента.ру», глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование расходов.