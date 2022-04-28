Общество

Путин назначил выплаты в случае гибели командированных в ДНР и ЛНР лиц

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 миллионов рублей, при ранении — 3 миллиона рублей. Соответствующий документ размещен на сайте официального портала правовой информации.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о выплате в размере 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины».

Как отмечает «Газета.ру», 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.