Общество

Молодых псковских литераторов и художников приглашают к участию в конкурсе

Псковский городской молодежный центр приглашает молодых псковичей принять участие в XII городском конкурсе молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». В этом году конкурс приурочен 130-тилетию со дня рождения известной поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, работы на конкурс принимаются по шести номинациям. Для поэтов их выделено две, по возрастным категориям – «Лучший поэт» от 14 до 17 лет и «Лучший поэт» от 18 до 35 лет. Также две номинации, «Лучший чтец» и «Лучший чтец произведений на иностранном языке», установлены для декламаторов. Кроме того, молодёжь может прислать такие работы, которые смогут побороться в номинациях «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор».

Напомним, участники, отправляющие заявки на номинацию «Лучший иллюстратор», должны прикрепить своё портфолио с примерами рисунков, картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник «Чернильница» в 2022 году.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку и свои творческие работы необходимо до 30 июля на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса и своей фамилии и инициалов (например: «Чернильница – Иванов И.И.»). Важно: заявки, присланные без работ, не принимаются (кроме заявок для чтецов).

Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия ВКонтакте и на странице Молодежного центра.