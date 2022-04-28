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Общество

Нарколог дал советы водителям

01.05.2022 09:02|ПсковКомментариев: 0

Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают, что такие показания приходят в норму примерно через сутки, минимизировать опьянение можно янтарной кислотой, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Мы должны понимать, что, несмотря на количество употребляемого спиртного и калорийности закуски, будь то шашлык или любая другая жирная пища, алкоголь, попав в организм, все равно перерабатывается… окончательно от трех дней до трех недель, в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Но приборы, которыми измеряют количество этанола в выдыхаемом воздухе, показывают, что такие показания приходят в норму примерно через сутки. Вот на это надо ориентироваться. Опытные водители, как правило, дают себе два дня. То есть за два дня до того, как они садятся за руль, они не употребляют алкоголь вообще», - цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что то, как долго держится алкоголь в крови, зависит от индивидуальной биохимии человека, состояния печени, времени суток, состояния общего здоровья, усталости. Если человек все еще не трезв, у него нарушена моторика, снижено внимание, изменено состояние кожных покровов лица, присутствуют заметные покраснения, виден тремор рук, заметна неустойчивость походки, а также чувствуется очень неприятный запах алкоголя.

«Поскольку молекула С2Н5ОН очень маленькая, абсорбировать ее практически невозможно. Конечно, можно плотно поесть, съесть картофельное пюре, выпить много воды. Да, алкоголь разбавится, да, меньше будет всасываться в организм. Но алкоголь из организма никуда не денется, пока он не перерабатывается в печени. Очень вредно закусывать сладким, ведь сахар и спиртное начинают конкурировать в метаболизме, и тогда продукты полураспада этанола задержатся в организме. Нужно помнить, алкоголь не перерабатывается в организме моментально. Мы к этому не приспособлены природой», - добавил нарколог.

По его словам, можно минимизировать опьянение, если заранее позаботиться о препаратах. «Соответствующие препараты есть в свободной продаже в аптеках. К примеру, янтарная кислота. Если это чистая янтарная кислота, то очень хорошо её соединить с аскорбиновой кислотой, и тогда переработка алкоголя проходит быстрее. Но принимать препараты нужно с осторожностью, тем более тем, у кого хронический гастрит и язвенные болезни ЖКТ, так как янтарная и аскорбиновая кислота раздражают слизистые. Съешьте сначала, например, пару ложек каши», - рассказал Брюн.

Врач отметил, что для того чтобы точно понять, как человек реагирует на алкоголь и как у него происходит выведение этого алкоголя, лучше иметь личный прибор, измеряющий количество алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Производителей на рынке таких приборов очень много. Мы знаем, что есть граница 0,16 промилле в 1 литре выдыхаемого воздуха. До 0,16 промилле означает что человек трезв, от 0,16 и выше — человек под алкогольной интоксикацией. Поэтому если вы будете ответственно к этому относиться и измерять количество алкоголя в своем организме, то сможете избежать очень больших проблем. Такая самодиагностика очень доступна, недорога, вы всегда будете уверены в своем состоянии и всегда сможете себя проконтролировать. Причем количество выпитого алкоголя неважно. Можно немного выпить алкоголя, но он по каким-то причинам, нам не всегда понятным, может задержаться в организме на сутки и более», - рассказал Брюн.

«Если не удалось выделить достаточного времени на отдых и сон после употребления спиртного, от поездки лучше отказаться и восстановиться. Или всегда можно попросить сесть за руль того, кто не употреблял алкоголь в предыдущие дни. Возникает много смертельно опасных для вождения факторов, такие как уменьшение концентрации внимания, меняется ваша скорость реакции на ситуацию на дорогах. Лучше не рисковать, тем более вы можете быть не один в автомобиле, а с пассажирами. Что уж говорить про других участников движения и пешеходах», - заключил он.

Теги: #алкоголь #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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