Общество

Профессионального роста и реализации талантов пожелала псковичам Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Запись об этом она разместила в своем телеграм-канале.

Изображение: Елена Бибикова / Telegram

«Этот весенний праздник объединяет людей созидательного труда, профессионального мастерства, преданных своему делу. Сплоченным трудом, стремлением развиваться и совершенствоваться в любимом деле - мы создаем завтрашний день, будущее своей малой родины и своей страны. Своим примером воспитываем в молодом поколении уважение к труду и стремление достигать поставленных целей», - отметила сенатор.

Она также пожелала псковичам профессионального роста, успешной реализации талантов и способностей, вдохновения на новые свершения и радости от новых достижений. «Благополучия, крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям!» - подытожила Елена Бибикова.