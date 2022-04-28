Общество

Пусть вместе с весной придет время новых свершений - Игорь Иванов

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов поздравил псковичей с Праздником весны и труда, с Первым мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«От всей души от имени Псковского областного совета профсоюзов хочу поздравить с Праздником весны и труда, С Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая! Этот день традиционно олицетворяет пробуждение природы, мир и надежду на светлое будущее, символизирует особое уважение и искреннюю признательность людям труда. Именно труд и патриотизм есть основа нашего современного общества, залог стабильности и будущего каждого из нас», - отметил Игорь Иванов.

Он также пожелал псковичам мира, добра, оптимизма и бодрости, крепкого здоровья. «Пусть вместе с весной придет время новых свершений, а ваш труд будет посильным, достойным и честным», - добавил Игорь Иванов.