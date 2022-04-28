Общество

Александр Котов: Пусть праздник весны и труда придаст уверенности в собственных силах

Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Первомай – символ глубокого уважения к человеку труда. Стремление трудиться на благо государства, региона, семьи заложено в каждом, кто искренне любит родную землю и своих близких. Честно работая, занимаясь любимым делом, развиваясь в профессии, мы создаем настоящее и формируем образ будущего. Добросовестный труд меняет жизнь к лучшему. Достижения, полученные в результате созидательной деятельности, укрепляют нашу страну и приумножают благосостояние ее жителей», - отметил Александр Котов.

Он также пожелал псковичам успехов в труде и новых свершений. «Пусть праздник весны и труда придаст бодрости духа и уверенности в собственных силах!» - подчеркнул Александр Котов.