Общество

Сергей Гаврилов назвал городское благоустройство заслугой псковичей

Исполняющий полномочия главы города Пскова Сергей Гаврилов поздравил жителей региона с поздравил жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Запись об этом размещена на официальной странице города в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Наш город Псков» / «ВКонтакте»

«Все вместе мы трудимся на благо нашего замечательного города Пскова. Городское благоустройство - это заслуга всех жителей», - отметил он.

Сергей Гаврилов также поблагодарил псковичей за активность, труд, помощь и внимательное отношение к общим проблемам. «В этот весенний день желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и добра», - подытожил он.