Общество

Каждый второй пскович проведет майские выходные дома - опрос

Каждый второй пскович проведет День Победы и День весны дома. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В этом году 54% псковичей проведут майские праздники дома, 16% — на даче или в деревне, а 10% — на работе. На природу отправятся 6%, в путешествие по России — 3% (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи). По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.

По данным исследования, из всех официальных государственных дат псковичи чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (79%) и Новый год (73%). Праздничное настроение 8 Марта ощущают 51% опрошенных, 23 февраля — 46%. Рождество Христово является праздником для 48%, а наступающий День Весны и Труда — для 34%.

День Победы, 8 Марта, 23 февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних. Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины, – отмечают аналитики SuperJob.