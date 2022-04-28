Общество

Памятными медалями наградили псковский экипаж автопробега в Москве

Псковский экипаж автопробега Псков - Санкт-Петербург - Москва - Воронеж - Волгоград в зале Славы Музея Победы наградили памятными медалями «30 лет ФНПР». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов

Награждение проводил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Кроме того, колонна профсоюзного автопробега посетила Парк Победы и возложила цветы к Вечному огню, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. Руководитель псковских профсоюзов Игорь Иванов отметил важность данного момента и подчеркнул, что гордится участием в всероссийском автопробеге ФНПР.

После возложения цветов к Вечному огню участники посетили Музей Победы, который является уникальным мемориальным комплексом, призванным увековечить память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной войны.

«Чувство гордости и воодушевления переполняют. Память о подвигах наших солдат согревает сердца всех граждан нашей страны. Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для победы, мы строим планы на будущее и не дадим упасть миру в яму нацизма», - сказал он.