Общество

Дефицит осадков ожидается в Псковской области в мае

Дефицит осадков ожидается в Псковской области в мае. Соответствующий прогноз регионального гидрометцентра опубликован на сайте областного ГУ МЧС России.

«В мае на погоду в Псковской области преобладающее влияние будут оказывать поля повышенного атмосферного давления, которые будут сменяться перифериями циклонов. Такой характер атмосферных процессов обусловит дефицит осадков и преобладание дней с выраженным суточным ходом температуры. Температурный фон в целом ожидается близким к норме. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы или на 0,5 °C выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 50-90% от нормы», — говорится в сообщении.

В первой половине мая преобладающие дневные температуры составят +13…+18 °C, с прогревом в отдельные дни до +19…+22 °C. Первая пятидневка ожидается прохладнее, дневные температуры не превысят +10…+15 °C. Преобладающие ночные температуры в первой половине месяца составят +2…+7 °C. В отдельные ночи первой декады есть вероятность заморозков на почве и в воздухе до -3…0 °C, рассказали синоптики.

Во второй половине мая преобладающие дневные температуры ожидаются в интервале +17…+22 °C, с прогревом в отдельные дни до +23…+26 °C. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +6…+11 °C.

Опасные метеорологические явления не ожидается. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.

Уровни воды в реках, в Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для весеннего периода.