Общество

Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Поздравляю всех правоверных мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам! Этот светлый и долгожданный праздник побуждает к дружбе, созиданию и милосердию. Испокон веков он отмечается добрыми делами и заботой о людях», — отметил он в своем Telegram-канале.

Губернатор пожелал, чтобы Ураза-Байрам принес в дома мусульман радость, достаток, здоровье, благополучие и мир. «Мы вместе!» — добавил он.