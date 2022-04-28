Общество

Михаил Ведерников поздравил хип-хоп клуб «Хоть отбавляй» с 20-летием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале поздравил хип-хоп клуб «Хоть отбавляй» с 20-летием.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Команда "Хоть отбавляй" стала настоящим брендом Псковской области, который известен в танцевальном сообществе любого города России. Ребята начинали с городских и областных фестивалей и конкурсов, дошли до всероссийского и международного уровня и теперь представляют область на мировой арене», - отметил он.

Глава региона напомнил, что в 2018 году брейк-данс был включен в программу юношеских Олимпийских игр, в состав сборной России вошел представитель команды «Хоть отбавляй». «В 2024 году брейк-данс будет впервые представлен на Олимпийских играх в Париже – не удивлюсь, если в составе сборной будут и наши псковские ребята. Они этого достойны!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

С 1 по 3 мая в Пскове хип-хоп клуб проводит в честь юбилея масштабный фестиваль XX Years Anniversary, на который приехали гости со всей страны – от Владивостока до Калининграда.

«Поздравляю с юбилеем всех участников большой танцевальной команды и желаю новых высот, побед в соревнованиях и над самими собой! Уверен, дальше – больше! Гордимся вами!» - добавил губернатор.