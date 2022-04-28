Общество

В Псковской области пройдет второй международный патриотический поход

Второй международный поход, организованный по инициативе УМВД России по Псковской области, пройдет в Островском районе с 5 по 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году участники похода провели несколько дней в лагере в Себежском районе, в этот раз местом проведения мероприятия станет военно-мемориальный комплекс «Линия Сталина».

Организаторами похода стали УМВД России по Псковской области и администрация региона. К реализации проекта активно подключились представители Минобороны, совета по молодежной политике при главе города Пскова и общественных организаций.

«В масштабном патриотическом мероприятии в этом году примут участие школьники из Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь», - отметили в пресс-службе.

Главная цель похода — сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

«В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые для них приготовили организаторы», - добавили в ведомстве.