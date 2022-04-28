Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 4 мая

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, днем осадков преимущественно не будет.
Температура воздуха по области ночью ожидается в диапазоне от -2 до +2 градусов, днем столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов. Прогнозируется ветер северо-западных и северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет высоким.
Ранее сообщалось, что в мае в Псковской области ожидается дефицит осадков.