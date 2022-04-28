Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Больше, чем друг картинки с выставки собак
«Моя История» за рамками стандартов
«Истфакт» Найти Вороний камень
Денис Иванов о бюджете Пскова
Господин Рейтингомер
Праздник весны и труда
Новая политическая реальность
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 03.05.2022 14:300 Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 4 мая 03.05.2022 14:110 Свыше 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 03.05.2022 13:490 Дмитрий Барабанов рассказал о «звездочке» округа №14 в Пскове 03.05.2022 12:254 Псковский омбудсмен напомнил о важности наличия свободы слова 03.05.2022 12:031 В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:5111 Власти России планируют повысить МРОТ 30.04.2022 12:4011 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 29.04.2022 10:334 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 28.04.2022 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 4 мая

03.05.2022 14:30|ПсковКомментариев: 0

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, днем осадков преимущественно не будет.

Температура воздуха по области ночью ожидается в диапазоне от -2 до +2 градусов, днем столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов. Прогнозируется ветер северо-западных и северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что в мае в Псковской области ожидается дефицит осадков. 

Теги: #погода #Псковская область #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 475 человек
03.05.2022, 15:090 Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022» 03.05.2022, 14:490 Полиция в Опочке просит помочь с поиском угнанной «Оки» 03.05.2022, 14:300 Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 4 мая 03.05.2022, 14:110 Свыше 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки
03.05.2022, 13:490 Дмитрий Барабанов рассказал о «звездочке» округа №14 в Пскове 03.05.2022, 13:291 ДТП затрудняет движение автомобилей на дамбе в Пскове 03.05.2022, 13:080 «Мицубиси» и «Газель» столкнулись на трассе в Псковском районе 03.05.2022, 13:025 Парламент Эстонии не поддержал предложение отозвать подпись под договором о границе с РФ
03.05.2022, 12:450 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о работе с избирателями и о комфортной городской среде. ВИДЕО 03.05.2022, 12:254 Псковский омбудсмен напомнил о важности наличия свободы слова 03.05.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Дмитрием Барабановым 03.05.2022, 12:031 В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку
03.05.2022, 11:410 Участниками конкурса чтецов в Пскове стали 25 студентов 03.05.2022, 11:210 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 1 825 03.05.2022, 11:110 Очевидцы сняли на видео пожар у реки Великой в Пскове 03.05.2022, 10:532 Депутат Госдумы заявил о возможном сокращении рабочей недели в недалеком будущем
03.05.2022, 10:330 Жилой дом загорелся в Пскове из-за поджога  03.05.2022, 10:180 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о работе с избирателями и о комфортной городской среде 03.05.2022, 10:000 Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая 03.05.2022, 09:400 Миссис Псков-2021 приняла участие в королевском дефиле на конкурсе в Москве
03.05.2022, 09:190 Женщина с зеленым рюкзаком пропала в Невельском районе 03.05.2022, 09:003 В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с РФ 02.05.2022, 22:170 Более 5 тысяч бесед и лекций о вреде наркотиков провели в школах Псковской области 02.05.2022, 22:000 В Пскове продолжается розыск без вести пропавшего бездомного
02.05.2022, 21:401 РФС выразил несогласие с отстранением российских клубов и сборных от евротурниров 02.05.2022, 21:200 Псковский астроном-любитель запечатлел восход Млечного Пути. ВИДЕО 02.05.2022, 21:003 Западные санкции серьезно ударили и по Пскову — глава «Опоры России» 02.05.2022, 20:400 В Хорватии и Швейцарии сняли ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса
02.05.2022, 20:200 В Псковской области пройдет второй международный патриотический поход 02.05.2022, 20:020 УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона 02.05.2022, 19:400 Глава «Опоры России»: Главный ответ на рост цен — это конкуренция 02.05.2022, 19:190 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса. ВИДЕО
02.05.2022, 19:000 Небольшой дождь пройдет в Псковской области 3 мая 02.05.2022, 18:400 Псковский «Акваполис» отметил свое 6-летие 02.05.2022, 18:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица. ВИДЕО 02.05.2022, 18:250 Пскову удалось сохранить свое лицо — глава «Опоры России»
02.05.2022, 18:110 Автомобиль врезался в ограждение на улице Максима Горького в Пскове 02.05.2022, 17:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой «Опоры России» 02.05.2022, 17:431 В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений 02.05.2022, 17:210 МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья
02.05.2022, 17:000 Юные псковички представят регион в финальном этапе Гимнастрады 02.05.2022, 16:412 Псковичей попросили сжимать пластиковые бутылки перед отправкой в контейнер 02.05.2022, 16:180 В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году 02.05.2022, 16:001 В Пскове начали асфальтировать улицы Леона Поземского и Труда. ФОТО
02.05.2022, 15:400 Михаил Ведерников поздравил хип-хоп клуб «Хоть отбавляй» с 20-летием 02.05.2022, 15:200 Рост экологических преступлений и краж фиксируют в Псковской области 02.05.2022, 15:020 ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ 02.05.2022, 14:428 Псковский губернатор поделился снимками своей собаки
02.05.2022, 14:300 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях. ВИДЕО 02.05.2022, 14:180 Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений» 02.05.2022, 13:550 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса 02.05.2022, 13:530 Водитель погиб при опрокидывании внедорожника в Порховском районе
02.05.2022, 13:431 В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной 02.05.2022, 13:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица 02.05.2022, 13:260 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях. ВИДЕО 02.05.2022, 13:160 Три бани горели в Псковской области
02.05.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.05.2022, 13:000 Немецкую выпрыгивающую мину нашли в островской деревне 02.05.2022, 12:430 Два автомобиля «Рено» столкнулись на улице Инженерной в Пскове 02.05.2022, 12:353 Бизнес-зал открылся в псковском аэропорту
02.05.2022, 12:210 Интерактив: И это «чудо» вполне не одиноко... 02.05.2022, 12:101 Почти 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 02.05.2022, 11:500 Неосторожное обращение с огнем привело к гибели людей в Середке 02.05.2022, 11:390 В Псковской области сократилось число вакансий в сфере науки и образования
02.05.2022, 11:200 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях 02.05.2022, 11:161 Памятник советским воинам осквернили на Куршской косе в Литве 02.05.2022, 10:531 Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове 02.05.2022, 10:330 Псковичка попалась на краже спиртного в супермаркете
02.05.2022, 10:200 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях 02.05.2022, 10:090 Россиян ожидают три рабочих дня на текущей неделе 02.05.2022, 10:002 Чтобы не было «каши из доказательств»: в Пскове продолжается суд по резонансному ДТП 02.05.2022, 09:560 Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
02.05.2022, 09:400 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в мае 02.05.2022, 09:250 Определены лучшие объекты-участники конкурса «Чистый Псков» 02.05.2022, 09:170 Псковский губернатор отчитался о доходах за 2021 год 02.05.2022, 09:000 Нового председателя ЛДПР могут выбрать 25 мая
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru