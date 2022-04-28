Общество

Свыше 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

33 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 109 677 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели от болезни в Псковской области за сутки 47 пациентов, всего – 107 304. Умерли от коронавируса в регионе 1 825 человек (+1).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34625/16

Великие Луки – 16803/1

Бежаницкий район – 1441/4

Великолукский район – 2637/0

Гдовский район – 1966/0

Дедовичский район – 2832/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 1000/0

Куньинский район – 976/0

Локнянский район – 1056/0

Невельский район – 4994/0

Новоржевский район – 1157/0

Новосокольнический район – 3131/0

Опочецкий район – 3360/0

Островский район – 5235/0

Палкинский район – 1070/0

Печорский район – 2497/1

Плюсский район – 1722/0

Порховский район – 3888/0

Псковский район – 8777/5

Пустошкинский район – 1350/0

Пушкиногорский район – 1461/1

Пыталовский район – 1458/0

Себежский район – 2759/2

Стругокрасненский район – 1839/3

Усвятский район – 715/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.