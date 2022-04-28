Свыше 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

33 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 109 677 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровели от болезни в Псковской области за сутки 47 пациентов, всего – 107 304. Умерли от коронавируса в регионе 1 825 человек (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34625/16
Великие Луки – 16803/1
Бежаницкий район – 1441/4
Великолукский район – 2637/0
Гдовский район – 1966/0
Дедовичский район – 2832/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1000/0
Куньинский район – 976/0
Локнянский район – 1056/0
Невельский район – 4994/0
Новоржевский район – 1157/0
Новосокольнический район – 3131/0
Опочецкий район – 3360/0
Островский район – 5235/0
Палкинский район – 1070/0
Печорский район – 2497/1
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3888/0
Псковский район – 8777/5
Пустошкинский район – 1350/0
Пушкиногорский район – 1461/1
Пыталовский район – 1458/0
Себежский район – 2759/2
Стругокрасненский район – 1839/3
Усвятский район – 715/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.