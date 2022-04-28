Общество

Первый открытый фестиваль по робототехнике прошел в Палкинском районе

Первый открытый образовательный фестиваль технического творчества по робототехнике состоялся в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский.

Фото здесь и далее: Теодор Плявинский

«Это наш первый фестиваль. К нему мы шли с момента открытия кружка в феврале 2018 года. Постепенно нам удалось открыть во всех школах Палкинского района бесплатные кружки робототехники. Этот фестиваль стал боевым крещением первого робототехнического района Псковской области. Приятно, что нас поддержали наши друзья, коллеги-робототехники из Пскова и Печор», - отметил Теодор Плявинский.

Он добавил, что сделать это удалось, в частности, благодаря национальному проекту «Образование», региональному проекту «Успех каждого ребенка», помощи неравнодушных общественников, образовательному проекту «Педагог-робототехник», поддержке Фонда президентских грантов, активной позиции руководства школ и администрации Палкинского района.

В мероприятии приняли участие около 80 юных робототехников, их наставники, друзья, члены жюри и волонтеры. Юные изобретатели со всех пяти школ района, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Печорской школы №3, Дворца творчества детей и молодежи Печорского района проверили свои силы по трем направлениям лего-конструирования. Призовые места заняли представители всех учебных заведений.

Организатором мероприятия выступил Центр развития кадрового потенциала при поддержке Фонда президентских грантов, ПсковГУ, Палкинской средней школы и администрации Палкинского района.