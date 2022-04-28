Общество

Наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат в России

Преступления против людей старшего возраста, в том числе мошенничества, станут отягчающим обстоятельством. Законопроект, который предполагает соответствующие изменения в пункт 3 статьи 63 Уголовного кодекса РФ, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков документа, зампреда комиссии Госдумы федерального собрания РФ по обеспечению жилищных прав граждан Светлану Разворотневу.

В последнее время участились случаи преступлений в отношении пожилых людей, особенно разнообразные мошенничества, говорится в пояснительной записке к проекту. За 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27%, отмечается в документе.

«Сегодня мошенники, которые ходят по квартирам в поисках жертв среди стариков, пользуются тем, что их легко обмануть, но расследовать такие преступления крайне сложно, а наказание гораздо меньше потенциальной выгоды», — объяснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Если преступники будут понимать, что за обман стариков их ждет срок, условно, в два раза больше, это снизит число преступлений, уверен Павел Склянчук. Квалифицирующий признак прибавляет примерно 30% к основному сроку, добавил эксперт.