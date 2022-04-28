Об арктическом вторжении предупредили синоптики жителей Европейской России

На Европейской территории России развивается очередное арктическое вторжение. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
«Так, Мурманскую область засыпало снегом, даже пришлось перекрывать некоторые дороги. В центральных областях пока было очень тепло – в Москве накануне в течение дня температура повысилась почти до +18°С, а это норма середины мая, - отметили синоптики. - Но сегодня непогода накроет и средние широты. Облачные поля атмосферного фронта, вслед за которым распространяются холодные воздушные массы, протянутся от побережья Ледовитого океана до Балкан. В этой зоне ожидаются дожди, на Верхней Волге и в Прикамье местами выпадет более 10 мм за сутки. А выше линии Тверь - Сыктывкар осадки могут переходить в снег».
«В этот раз похолодание будет недолгим. Уже в пятницу на Русской равнине сформируется антициклон, и циклонический вихрь, смещающийся по северу Евразии, станет закачивать в его область хорошо прогревшиеся воздушные массы. Облачность, связанная с холодным фронтом, окажется вытесненной на восток и на юг европейской территории», - сообщили в метеоцентре.