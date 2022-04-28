Общество

Об арктическом вторжении предупредили синоптики жителей Европейской России

На Европейской территории России развивается очередное арктическое вторжение. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Так, Мурманскую область засыпало снегом, даже пришлось перекрывать некоторые дороги. В центральных областях пока было очень тепло – в Москве накануне в течение дня температура повысилась почти до +18°С, а это норма середины мая, - отметили синоптики. - Но сегодня непогода накроет и средние широты. Облачные поля атмосферного фронта, вслед за которым распространяются холодные воздушные массы, протянутся от побережья Ледовитого океана до Балкан. В этой зоне ожидаются дожди, на Верхней Волге и в Прикамье местами выпадет более 10 мм за сутки. А выше линии Тверь - Сыктывкар осадки могут переходить в снег».

На пик арктическое вторжение выйдет завтра ночью, оно не затронет только Южную Россию, говорится в сообщении.

«В этот раз похолодание будет недолгим. Уже в пятницу на Русской равнине сформируется антициклон, и циклонический вихрь, смещающийся по северу Евразии, станет закачивать в его область хорошо прогревшиеся воздушные массы. Облачность, связанная с холодным фронтом, окажется вытесненной на восток и на юг европейской территории», - сообщили в метеоцентре.