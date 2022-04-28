Общество

Дачников предупредили о штрафах, которых они не ждали

На собственной даче можно получить штраф за нарушение противопожарной безопасности, нецелевое использование земельного участка, самовольную постройку, а также если ваш участок завален мусором. Однако на практике рядовых дачников к ответственности привлекают за эти нарушения нечасто. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Так, по словам юриста, получить штраф от 2000 до 3000 рублей можно за нарушение противопожарных норм безопасности при приготовлении еды на открытом огне или разжигании костров на своем участке, в соответствии со статье 20.4 КоАП РФ.

«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и тому подобное, то от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее 5 метров. В радиусе 2 метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Если еда готовится просто на огне, то должен быть создан «очаг» в земле глубиной не менее 30 см и не менее 1 метра в диаметре, при этом расстояние до ближайших построек должно быть не менее 50 м, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, валежника и так далее. При этом в обоих случаях под рукой должно находиться средство, с помощью которого можно будет тушить пожар, например, ведро с водой, указал юрист.

У каждого земельного участка есть назначение, в соответствии с которым его разрешено использовать. Узнать статус земли, на которой находится ваша дача, можно в Росреестре по кадастровому номеру или по адресу.

Например, на землях, предназначенных для садоводства и огородничества, нельзя держать домашний скот и даже птицу — это будет нарушение целевого использования.

Земли сельскохозяйственного назначения нужно содержать в порядке, не позволять им зарастать деревьями или сорной травой.

Часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан за использование земельного участка не по назначению в размере в размере от 0,5 до 1% от его кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей (или от 10 до 20 тысяч рублей, если кадастровая стоимость участка не определена).

Также можно получить штраф, если ваш участок завален мусором, как в связи с использованием его по нецелевому назначению, так и в связи с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления по ст. 8.2 КоАП. Штраф в этом случае составит от 1 до 2 тысяч рублей.

По словам специалиста, если ваш дом построен с нарушением правил, то его могут признать самовольной постройкой. В этом случае предполагается не только штраф от 2 до 5 тыс. рублей, но и возможность обязать вас снести незаконную постройку за свой счет через суд.

Так, жилой дом должен быть не выше 3-х этажей и 20 метров в высоту. Для домов площадью до 500 кв. метров не требуется разрешение на строительство, для более масштабных построек его надо получать в местном муниципалитете.

На практике рядовых дачников к ответственности за указанные правонарушения привлекают довольно редко. В основном ответственность несут юридические лица, местные администрации, руководства СНТ и т. п. Связанно это, как разъясняет Гусятников, с тем, что в отношении обычных граждан уполномоченными органами редко проводятся проверки. «По крайней мере, до тех пор, пока на них не поступят жалобы от других лиц (например, соседей) или они не будут привлечены к ответственности за схожее правонарушение (в этом случае шанс, что контрольные органы заинтересуются нарушителем повторно возрастает», — сказал он.

Если же хочется подстраховаться, то эксперт советует, во-первых, узнать категорию, назначение и виды допустимого использования земель, к которым относится ваш земельный участок, во-вторых, при совершении потенциально противоправных действий изучать нормы, существующие в соответствующей сфере (при разведении костра — противопожарные, при выбросе или складировании отходов — экологические, при возведении построек — строительные и т. п.).

Избежать штрафа или снизить его размер может помочь соблюдение хотя бы части требований из числа предусмотренных законом.

«Например, если дачником был разведен костер с нарушением противопожарного расстояния, наличие у него средств пожаротушения, проведение им очистки территории вокруг костра от горючих материалов, отсутствие вреда в результате розжига будут свидетельствовать о принятии им определенных действий, направленных на соблюдения противопожарных правил, а значит, и о наличии оснований к назначению минимального размера штрафа или вовсе его отмены вследствие малозначительности правонарушения», — заключил юрист.