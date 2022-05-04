Общество

Останки 55 красноармейцев и медаль «За отвагу» нашли в Новосокольническом районе

Санитарное захоронение, в котором вместе с бойцами нашли медаль «За отвагу», обнаружили в Маевской волости Новосокольнического района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След "Пантеры"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «ПО ВППОО "След "Пантеры"» в социальной сети «ВКонтакте»

На сегодняшний день в этом месте уже обнаружили останки 55 красноармейцев.

Сейчас работы продолжаются, добавили поисковики.

Напомним, 25 апреля в Новосокольническом районе состоялось открытие Международной «Вахты Памяти - 2022». . В работе участвуют отряды из Псковской, Московской, Свердловской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края и других регионов России, а также Республики Беларусь.

Поисковая экспедиция продлится до 8 мая.

Международную «Вахту Памяти» организовали Псковское региональное отделение Поискового движения России и Псковская областная военно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» при поддержке администрации Псковской области и администрации Новосокольнического района.