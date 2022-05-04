Выбрать профессию от кондитера до таможенника могут абитуриенты смоленского вуза

Выбрать профессию от кондитера до таможенника могут абитуриенты Смоленского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Фото: Смоленский филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова
Смоленский филиал РЭУ предлагает широкий спектр профессий для освоения. Здесь можно получить как высшее, так и среднее специальное образование, сохранившее лучшие традиции со времен многолетней работы техникума.
Выпускникам школ предлагают освоить профессии по следующим направлениям высшего образования:
Желающие получить среднее профессиональное образование могут выбрать одну из трех предложенных программ:
Подробнее узнать об условиях поступления и получении образования, можно в лонгриде Псковской Ленты Новостей.