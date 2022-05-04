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Общество

Выбрать профессию от кондитера до таможенника могут абитуриенты смоленского вуза

04.05.2022 12:46|ПсковКомментариев: 0

Выбрать профессию от кондитера до таможенника могут абитуриенты Смоленского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Фото: Смоленский филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова

Смоленский филиал РЭУ предлагает широкий спектр профессий для освоения. Здесь можно получить как высшее, так и среднее специальное образование, сохранившее лучшие традиции со времен многолетней работы техникума.

Выпускникам школ предлагают освоить профессии по следующим направлениям высшего образования:

  • 38.03.01 «Экономика»;
  • 38.03.02 «Менеджмент»;
  • 38.05.01 «Экономическая безопасность»;
  • 38.05.02 «Таможенное дело»;
  • 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания».

Желающие получить среднее профессиональное образование могут выбрать одну из трех предложенных программ:

  • 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
  • 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;
  • 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Подробнее узнать об условиях поступления и получении образования, можно в лонгриде Псковской Ленты Новостей.

Смоленский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
Теги: #образование #вуз #студенты #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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