Общество

Выбрать профессию от кондитера до таможенника могут абитуриенты смоленского вуза

Выбрать профессию от кондитера до таможенника могут абитуриенты Смоленского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Фото: Смоленский филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова

Смоленский филиал РЭУ предлагает широкий спектр профессий для освоения. Здесь можно получить как высшее, так и среднее специальное образование, сохранившее лучшие традиции со времен многолетней работы техникума.

Выпускникам школ предлагают освоить профессии по следующим направлениям высшего образования:

38.03.01 «Экономика»;

38.03.02 «Менеджмент»;

38.05.01 «Экономическая безопасность»;

38.05.02 «Таможенное дело»;

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания».

Желающие получить среднее профессиональное образование могут выбрать одну из трех предложенных программ:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Подробнее узнать об условиях поступления и получении образования, можно в лонгриде Псковской Ленты Новостей.