Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущая, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович пригласила в студию псковского дагестанца Абакара Султанматова.

Из этого выпуска «Анализируй этно» вы узнаете, что настоящего горца красят не только сломанный нос и пышная борода, а еще и сверкающая улыбка. Кроме того, гость студии расскажет, где сделать визу в Махачкалу.

Напомним, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, поэтому время от времени Ольга Миронович вместе с гостями студии будет знакомить радиослушателей с наследием народов Псковской области и рассказывать, зачем оно нужно, как оно на нас влияет и как его можно выгодно «использовать».