Общество

«Анализируй этно»: Что красит настоящего горца? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 мая. Ведущая, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович пригласила в студию псковского дагестанца Абакара Султанматова.

Из этого выпуска «Анализируй этно» вы узнаете, что настоящего горца красят не только сломанный нос и пышная борода, а еще и сверкающая улыбка. Кроме того, гость студии рассказал, где сделать визу в Махачкалу.

Напомним, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, поэтому время от времени Ольга Миронович вместе с гостями студии знакомит радиослушателей с наследием народов Псковской области и рассказывает, зачем оно нужно, как оно на нас влияет и как его можно выгодно «использовать».