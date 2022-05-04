Около 270 миллионов рублей направили на соцвыплаты в Псковской области

268,7 миллиона рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование соцвыплат. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Финансирование производится по следующим выплатам:
- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
- Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка.
- Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей.
- Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.
Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.
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