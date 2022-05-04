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Около 270 миллионов рублей направили на соцвыплаты в Псковской области

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Почти 70 млн рублей получит Псковская область на обновление реабилитационного оборудования

Общество

Около 270 миллионов рублей направили на соцвыплаты в Псковской области

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268,7 миллиона рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование соцвыплат. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона. Финансирование производится по следующим выплатам: Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.