Общество

9 мая в Псковской области ожидается до 12 градусов тепла

До +12 градусов ожидается на территории Псковской области 9 мая. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Если до 7 мая температура в регионе поднимется до +18 градусов, будет дуть умеренный ветер и не будет осадков, то с 8 мая характер погоды изменится», – рассказала руководитель Гидрометцентра.

По ее словам, ветер поменяет направление на северное, северо-западное и придут холодные воздушные массы. Максимальные дневные температуры будут в районе +10...+12 градусов. Прогнозируется дождь.

9 мая также ожидается переменная облачность, преимущественно, без осадков. Температура по области будет держаться в районе +12 градусов.

«Возможна погода с прояснениями, то есть увидим солнышко», – добавила Тала Нещадимова.