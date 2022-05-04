9 мая в Псковской области ожидается до 12 градусов тепла

До +12 градусов ожидается на территории Псковской области 9 мая. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По ее словам, ветер поменяет направление на северное, северо-западное и придут холодные воздушные массы. Максимальные дневные температуры будут в районе +10...+12 градусов. Прогнозируется дождь.
9 мая также ожидается переменная облачность, преимущественно, без осадков. Температура по области будет держаться в районе +12 градусов.
«Возможна погода с прояснениями, то есть увидим солнышко», – добавила Тала Нещадимова.