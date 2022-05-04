Общество

Псковского депутата-яблочника оштрафовали за дискредитацию ВС России

Депутата Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость», члена Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Николая Кузьмина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Псковский городской суд 4 мая признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил). Николаю Кузьмину назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, руководителя регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга второй раз привлекают к ответственности за дискредитацию ВС России.