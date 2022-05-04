Общество

Более 500 мероприятий пройдут в Псковской области ко Дню Победы

Более 520 памятных и патриотических мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Своя программа празднования в каждом муниципальном образовании, говорится в сообщении.

Главные торжественные мероприятия состоятся 9 мая. В этот праздничный день в Пскове по центральной площади Ленина пройдет парад войск Псковского гарнизона. Кроме того, торжественным маршем военнослужащие пройдут по центру Великих Лук, Острова и Струг Красных. В память о павших защитниках Родины, мирных гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны, к мемориалам и воинским захоронениям будут возложены цветы и гирлянды памяти.

В День Победы в Пскове, Великих Луках и муниципальных образованиях состоится шествие «Бессмертного полка». Жители региона смогут пройти по главным улицам с портретами родственников-фронтовиков, которые погибли в Великой Отечественной войне, и с портретами военнослужащих, погибших в этом году в ходе специальной военной операции. Акция пройдет в очном формате с обеспечением мер безопасности и волонтерского сопровождения.

В каждом муниципальном образовании будут развернуты различные интерактивные площадки, жители и гости области смогут посетить фестивали, концерты, тематические выставки, принять участие в патриотических акциях. 9 мая жители Псковской области присоединятся к всероссийской минуте молчания «Вспомним всех поименно...», которая начнется в 18.55. В Великих Луках и Пскове завершится праздник салютом, который в региональном центре прогремит над Зеленым театром в 22.30, а в городе на Ловати — на набережной в 22.00.

Целый ряд мероприятий и патриотических акций стартует накануне Дня Победы. В дендропарке Пскова после двухлетнего перерыва развернутся пять интерактивных площадок проекта «Чтобы помнили». Жители и гости города смогут погрузиться в атмосферу победного послевоенного мая. Организаторы приготовили настольные и дворовые игры XX века, полевую почту, «фотосушку» и другие интерактивы для всех желающих.

Начиная с 6 мая, псковские артисты будут выступать с концертами под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. В этот же день в псковском парке Строителей начнется и Фестиваль военной песни.

Как отметили в администрации, многие жители региона уже приняли участие в патриотической акции «Окна Победы» — рисунками, георгиевскими лентами украшаются окна домов, образовательных учреждений, административных зданий.

В социальных сетях идет и флешмоб, в рамках которого жителям Псковской области предлагается реконструировать костюмы, символизирующие дух эпохи Победы или близкие по стилю образы по мотивам журнала «Мода», выпущенного в 1945 году. Фотографии публикуются с хэштегом #отВойныКМиру. Флешмоб продлится до 9 мая. По итогам акции на странице «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» будет проведено голосование, чтобы определить победителя.