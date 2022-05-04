Общество

Состояние переездов в Великих Луках привлекло внимание прокуратуры

Нарушения при содержании железнодорожных переездов выявили в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры (филиал ОАО «РЖД»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В ведомстве установили, что должностные лица не принимают необходимые меры по содержанию переездов в городе Великие Луки, в связи с чем проезжая часть дороги имеет выбоины, пешеходный переход разрушается, отсутствуют необходимые дорожные знаки.

В этой связи транспортный прокурор внес представление начальнику предприятия. Устранение нарушений контролируется, добавили в ведомстве.