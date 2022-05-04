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Общество

«Беседка»: О доступной связи на территории Псковской области. ВИДЕО

05.05.2022 12:39|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 мая. Гость студии — и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. 

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним вопросы, связанные с обеспечением доступной связи на территории региона. Как оставаться на связи в псковской глубинке? Придет ли в Псковскую область технология 5G? По каким критериям выбираются населенные пункты, в которые «приходит» Интернет?

Теги: #радио #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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