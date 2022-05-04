Общество

«Беседка»: О доступной связи на территории Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 мая. Гость студии — и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним вопросы, связанные с обеспечением доступной связи на территории региона. Как оставаться на связи в псковской глубинке? Придет ли в Псковскую область технология 5G? По каким критериям выбираются населенные пункты, в которые «приходит» Интернет?