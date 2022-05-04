Более 20 тысяч фронтовиков поздравит с Днем Победы «Единая Россия»

«Единая Россия» поздравит около 23 тысяч фронтовиков по всей стране. Об этом сообщил координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от "Единой России" разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — цитирует его пресс-служба реготделения партии.
В свою очередь председатель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.
«Когда мы в 2020 году вместе с "Единой Россией" начинали делать проект "Мобильные бригады помощи" в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и 1 герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать спасибо лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.
Она дала старт акции в Ленинградской области и поздравила блокадницу Людмилу Юмину, проживающую в Тосненском районе Ленобласти. Поздравления получат также более 3 000 жителей Блокадного Ленинграда. Им, в том числе, будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам по всей стране.
«В преддверии важнейшего праздника – Дня Победы – главная задача, которую мы ставим перед собой – окружить ветеранов, участников войны заботой и вниманием, поблагодарить их за наше мирное небо. В преддверии Дня Победы депутаты фракции "Единая Россия", волонтеры партии поздравят каждого ветерана лично, принесут подарки, помогут по хозяйству, организуют праздничные концерты во дворах. Наши партийцы будут подвозить ветеранов на парад Победы, сопровождать их в случае необходимости. Важно помнить, какой ценой нам досталась Победа, и гордиться нашими героями!» – отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.