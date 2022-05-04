Общество

Более 20 тысяч фронтовиков поздравит с Днем Победы «Единая Россия»

«Единая Россия» поздравит около 23 тысяч фронтовиков по всей стране. Об этом сообщил координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от "Единой России" разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — цитирует его пресс-служба реготделения партии.

В свою очередь председатель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.

«Когда мы в 2020 году вместе с "Единой Россией" начинали делать проект "Мобильные бригады помощи" в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и 1 герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать спасибо лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.

Она дала старт акции в Ленинградской области и поздравила блокадницу Людмилу Юмину, проживающую в Тосненском районе Ленобласти. Поздравления получат также более 3 000 жителей Блокадного Ленинграда. Им, в том числе, будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам по всей стране.