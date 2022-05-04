Общество

Участницы конкурса красоты в Великих Луках попробовали себя в роли радиоведущих

Участницы проекта «Мисс/Миссис Великие Луки 2022» приняли участие в фотосессии в студии радиостанции Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «Луг».

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Речь идет, конечно же, о радиостанции "Монте-Карло Великие Луки". Участницы с удовольствием позировали в наушниках и с микрофоном. Путешествие в мир закулисья радиостанции получился интересным и очень фотогеничным!» - отметили организаторы.

Больше фото можно найти в официальной группе конкурса в телеграме.