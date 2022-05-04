Общество

Псковская область занимает второе место в стране по числу таксофонов

Псковская область занимает второе место в России по числу таксофонов. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы занимаем второе место в стране по количеству таксофонов из-за большого количества населенных пунктов», - сказал гость студии.

По его словам, мобильная связь есть не везде, поэтому необходимо сделать все, чтобы в некоторых населенных пунктах таксофоны продолжали работать. «Они также обеспечивают безопасность, особенно на фоне пандемии их востребованность сильно увеличилась, и во многих местах мы жестко контролировали, чтобы они работали», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Вопрос об их необходимости рассматривался на федеральном уровне, и было принято решение, что они будут оптимизироваться, добавил гость студии.